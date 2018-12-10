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В Госдуме предположили, с чьих аккаунтов РФ влияла на беспорядки во Франции

Политика

Франция обвиняет Россию в попытке повлиять на ситуацию в стране

Москва, 10 декабря 2018, 09:15 — REGNUM  В Госдуме надеются, что заявления Франции о «российском вмешательстве» в беспорядке станут лишь мелким эпизодом, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Очень надеюсь, что заявления о «российском вмешательстве» станут лишь мелким эпизодом, который никак не повлияет на отношения наших стран», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По версии главы французского МИД Жана-Ива Ле Дриана, «связанные с Москвой порядка 600 аккаунтов» пытались повлиять на события в стране.

«Видимо, впоследствии выяснится, что два из них принадлежат Петрову и Боширову… Обвинения, которые страны Запада выдвигают в адрес России, выглядят просто смешно… Тем более странно слышать подобные реплики из уст французских коллег: мы заинтересованы в укреплении партнерских связей с Францией, а никак не в дестабилизации обстановки», — сказал парламентарий.

Слуцкий также напомнил, что именно французские парламентарии первыми приехали в Крым, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на полуострове после возвращения в состав России.

Париж расследует утверждения о возможном иностранном вмешательстве в освещение протестов «желтых жилетов» во Франции.

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Протесты во Франции
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