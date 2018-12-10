«Есть, что скрывать»: Бречалов объявил выговор шести членам правительства

Ижевск, , 09:11 — REGNUM Шесть членов правительства Удмуртии в ходе декларационной кампании подали неточные сведения о доходах и расходах. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил на оперативном совещании, отметив, что неточности были исправлены в кратчайшие сроки.

«Если вы забыли или что-то не учли в декларации, то возникает прямая связь с коррупцией. Граждане задают вопрос: сознательно забыли или случайно? Но выводы зачастую понятны — не указал в декларации, потому что есть, что скрывать, — цитирует Бречалова «Коммерсант». — Вопросы есть ко многим, но сегодня мы говорим именно про руководителей».

Речь идет о следующих членах правительства региона: министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов, министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова, глава минздрава Игорь Титов, а также постоянный представитель главы Удмуртии при президенте РФ Михаил Хомич и вице-премьер правительства республики Анастасия Муталенко.

«Мы с вами обсудили. Такое больше недопустимо», — заключил глава республики и добавил, что чиновники получили первое и последнее предупреждение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в связи с предоставлением некорректных сведений о доходах депутаты в ряде регионов лишились мандатов. Так, в прошлом году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле 2018 года был лишен полномочий депутат гордумы Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который «забыл» указать в декларации о доходах договор займа на сумму 9 млн рублей.

В Башкирии за аналогичные нарушения досрочно прекращены полномочия 25 депутатов. Глава республики Рустэм Хамитов отмечал, что некоторые депутаты сведения о доходах не представили вообще. По итогам антикоррупционных проверок лишились мандатов девять депутатов разных уровней в Татарии.

В октябре в Удмуртии планировали провести 35 проверок по факту непредставления полных и достоверных сведений о доходах и расходах, представленных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности.