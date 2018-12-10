«Скоро приму решение»: Трамп о выборе главы аппарата Белого дома

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ближайшее время примет решение о том, кто займет пост главы аппарата Белого дома, об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

По его словам, сейчас он проводит собеседования с «несколькими действительно отличным людьми» на эту должность.

«Фейковые СМИ с уверенностью заявляли, что это был Ник Айерс, замечательный человек. Я скоро приму решение!» — написал Трамп.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что руководитель аппарата Белого дома США Джон Келли может в ближайшие дни подать в отставку Собеседники телеканала рассказали, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и Джоном Келли зашли в тупик.

При этом в качестве вероятного кандидата источники назвали Ника Айерса, главу аппарата вице-президента Майка Пенса.

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