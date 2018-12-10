Глава Бурятии вошёл в Высший совет «Единой России»

Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов, ранее состоявший в Генеральном совете «Единой России», перешёл в Высший совет партии. Об этом стало известно по итогам партийного съезда, состоявшегося 8 декабря в Москве.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, делегацию из Бурятии на съезде, помимо Алексея Цыденова, возглавляли секретарь Бурятского регионального отделения «Единой России» Баир Жамбалов, руководитель регионального исполкома Владимир Ведерников.

Высший совет «Единой России», определяющий стратегию партии, состоит из 63 членов. В него входят видные политические и общественные деятели.

Как сообщало ИА REGNUM, съезд «Единой России» собрал 3,5 тыс. делегатов со всей страны. Перед собравшимися выступили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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