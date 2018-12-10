15 оппозиционных партий Танзании создали коалицию

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:43 — REGNUM 15 оппозиционных партий в Танзании объединились, чтобы противостоять поправке к закону о политических партиях.

Поправка к закону, которая вызвала недовольство всех оппозиционеров Танзании, была впервые оглашена на 13 заседании парламента в ноябре.

Партии, образовавшие коалицию — партия демократии и прогресса Танзании CHADEMA, Народный фронт СUF, Патриотическая партия ACT Wazalendo, Демократическая партия DP, Национальная лига демократии NLD, Альянс демократических изменений ADC, Общественная партия ССК, Объединенная народная демократическая партия UPDP, партия национального освобождения Chauma, Национальная конвенция о строительстве и реформах NCCR Mageuzi. Коалицию возглавил председатель партии Chauma Хашим Рунгве.

Председатель коалиции высказал общее заявление на заседании 9 декабря.

«Мы выбрали этот день, день празднования национальной независимости, чтобы высказать свое обращение, так как в этот важный день для нашей нации правительство 5 срока продолжает отменять празднование Независимости, которая отмечается каждой страной как день рождения нации», — заявил Рунгве.

В своей единогласной позиции противостояния закону о политических партиях коалиция не отступит назад, так как ясно видит, что у оппозиции хотят «отнять демократию».

«Мы знаем, что во многих странах начинаются беспорядки, когда люди силой требуют свои права, но мы не хотим начинать беспорядки в нашей стране и поэтому требуем получения свободы до того, как мы принесем проблемы нации. Мы призываем всех танзанийцев, любого цвета, племени и мировоззрения поддержать нас в противостоянии новому притесняющему закону о политических партиях, чтобы предотвратить беспорядки, которые в противном случае могут возникнуть в будущем», — добавил председатель коалиции.

Также Рунгве назвал причиной противостояния закону отсутствие свободы полноценного участия в процессе подготовки законопроекта, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

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