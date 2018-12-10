Главы МИД Евросоюза обсудят в Брюсселе иранский вопрос

Брюссель, , 08:32 — REGNUM 10 декабря в Брюсселе пройдет встреча глав министерств иностранных дел стран Европейского союза (ЕС), посвященная иранскому вопросу, передает немецкий канал N-TV.

С одной стороны, ЕС пытается спасти так называемую ядерную сделку с Тегераном, из которой в одностороннем порядке вышли США. С другой стороны, европейские страны обеспокоены испытаниями иранских ракет средней дальности и борьбой властей Ирана с находящейся за рубежом оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной страны ЕС обвинили Иран в подготовке теракта на территории Франции, который должен был произойти на встрече иранской оппозиции 30 июня. В Тегеране отрицают причастность к этому.

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