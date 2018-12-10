Багдад, , 08:20 — REGNUM Председатель Демократической партии Курдистана Масуд Барзани провел встречу с послом Великобритании в Ираке Джоном Уилксом, сообщает 10 декабря Rudaw.

Стороны обсудили прошлую встречу, которая прошла в столице Ирака городе Багдаде. Темой переговоров были вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, предстоящая реформа пешмерга, а также гуманитарные вопросы.

Последний визит курдского национального лидера в Багдад состоялся 22 ноября, что стало знаковым событием в связи с конфликтом между курдской автономией и центральным правительством из-за референдума о независимости региона. Визит Барзани, таким образом, продемонстрировал частичное преодоление конфликта.

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