На Камчатке встревожены переговорами о Курилах: «Мы следующие?»

Петропавловск-Камчатский, , 08:55 — REGNUM В Камчатском крае возмущены и встревожены переговорами российских и японских властей о Курилах. На полуострове, где крепка историческая память о событиях Русско-японской войны 1904—1905 годов, когда Российская империя бросила камчатцев на произвол судьбы, не посылая никакой военной и гуманитарной помощи, когда оборона была организована только силами местных жителей, дравшихся за свою землю против оккупантов, переговоры о возможной передаче российский Курил вызывают большую тревогу. А поведение региональных и федеральных властей местные жители расценивают как выдавливание россиян с российского полуострова, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Камчатский интернет-канал Shiza News опубликовал видеоролик, в котором молодой житель полуострова рассуждает о судьбе Курил и, возможно, Камчатки:

«Мы уже почти привыкли к тому, что наша страна — это какая-то колония для выкачивания природных ресурсов. Но когда наши правители начинают вести переговоры о передаче наших с вами земель другой стране — это уже что-то новое. Почему переговоры о Курилах ведутся за закрытыми дверями? Почему после этих переговоров японский премьер Синдзо Абэ заявляет, что у него уже готов план по урегулированию давнего спора между Россией и Японией, состоящий из аж восьми ступеней? А где гарантия, что, покончив с Курилами, наша власть не захочет отдать и Камчатку? Ведь у нас здесь, на Камчатке, рыбы столько, что мы её выбрасываем тоннами! А японцы, как вы знаете, очень любят морепродукты. Так почему не отдать?»

В социальных сетях Камчатки тоже обсуждают переговоры по Курилам:

«Ну, сейчас Курилы, потом Камчатка, потом еще что-нибудь отдадут».

«Похоже, к тому все и идет. Для дальневосточников условия такие создают, что люди здесь жить просто не могут. Все уезжают. Когда почти совсем никого не останется, все пойдет с молотка?» — пишут камчатцы в соцсетях.

На Камчатке с января 2018 года не утихают митинги. Один прошел совсем недавно. И на нём люди тоже поднимали вопрос о Курилах:

«Людей это тревожит на Камчатке, конечно. Первыми забили тревогу моряки, рыбаки. Они рассказывают, что японцы в последнее время ведут себя, мягко говоря, не совсем корректно — подрезают наши суда, вообще нагло себя ведут, так, будто нашего промыслового флота в наших водах и вовсе нет и быть не должно. Люди, да, прямо говорят: отдадут Курилы, потом Камчатку. А что людям в ответ сказать, если региональная власть ведет себя так, будто основная её задача — сделать Камчатку пустынной? Идет процесс планомерного выдавливания местного населения из региона. Власти — региональная, федеральная — не заботятся о закреплении коренного населения на Камчатке и на Дальнем Востоке вообще. Из нашего Дальнего Востока создают зону отчуждения. Иначе и политика в отношении ДФО была бы совсем другой», — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский (СР).

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалинской области, а также других регионов России возмущены переговорами российских властей о Курилах, в основу которых положена советско-японская Декларация 1956 года, в которой оговорена передача Японии острова Шикотан и нескольких островов Малой курильской гряды, именуемых в Японии Хабомаи. Облдума Сахалина направила главе МИД РФ Сергею Лаврову обращение с требованием дать четкий ответ — возможна ли передача островов Японии, да или нет. Ответа пока нет. Ответ на предыдущее обращение депутатов не дает конкретных ответов, а лишь фиксирует факт ведущихся переговоров.

Дальневосточники возмущены опубликованным в СМИ так называемым «опросом», проведенным иностранным агентом «Левада-центром», в котором говорится о том, что 17% россиян вполне нормально относятся к передаче курил Японии. Люди сегодня сами размещают опросы в социальных сетях. В них совершенно другая вырисовывается картина. В одном из опросов предлагается даже лишить российского гражданства сотрудников «Левада-центра».

«Левада» опросил порядка 1500 человек. Совсем другие результаты дал опрос ИА REGNUM, в котором приняли участие 56 тыс. россиян из разных регионов страны. И там число тех, кто спокойно относится к разбазариванию российских земель, существенно меньше.

Дальневосточники, уставшие от постоянных пустых разговоров об «опережающем развитии», от которого не видят никакой пользы, очень болезненно относятся к любым разговорам о передаче территорий другим странам. Ухудшение социально-экономического положения дальневосточных регионов, не прекращающееся на протяжении четырёх лет падение доходов населения вызывает у людей подозрение, что все это делается неспроста, что ДФО сознательно пытаются сделать безлюдным.

С 1902 по 1905 год Камчатка осталась фактически один на один с Японией, которая до начала Русско-японской войны вела себя крайне агрессивно: японцы браконьерили в реках и море Камчатки, всячески пренебрегали существующей границей. Во время войны камчатское ополчение и маленький гарнизон сами, без помощи с Большой земли обороняли свою землю.