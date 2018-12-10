Новый закон о политических партиях в Танзании «ударит» по демократии?

Додома, , 08:31 — REGNUM Проект изменения закона о политических партиях, по словам его противников, узаконит притеснение оппозиции и демократии в Танзании. Об этом сообщает BBC Swahili.

Этот проект уже был представлен в парламенте и впервые зачитан в ноябре 2018 года.

Статья 5А требует оппозицию предоставлять письменные отчеты о целях, участниках и средствах, которые она использует в агитации населения. Те, кто будет проводить несанкционированную агитацию, обязаны будут выплатить штраф размером до 30 миллионов танзанийских шиллингов (около 13 тысяч долларов США), а те, кто выступит против закона и откажется предоставлять информацию о планирующейся политической акции, могут быть приговорены к заключению от 6 месяцев до одного года.

Статья 5В дает право регистратору получать информацию о любой политической партии Танзании. Если член партии пойдет против закона и не станет информировать регистратора или предоставит ложную информацию, то он обязан будет заплатить штраф от 1 до 10 миллионов танзанийских шиллингов (от 440 до 4400 долларов США) или будет приговорен к заключению сроком не менее 6 месяцев и не более года.

После наказания партия все равно будет обязана предоставить всю информацию, а если она откажется это сделать или даст ложные сведения, то лицензия на деятельность партии будет приостановлена.

Оппозиционеры заявляют, что, если они станут разглашать планы по агитации чиновникам из правящей партии, то правительство использует эту информацию против действий оппозиционных политических партий.

В интервью корреспонденту ВВС Зухуре Юнус генеральный секретарь партии Народный фронт СUF Маалим Сеиф заявил, что после принятия этого проекта оппозиции придется очень нелегко. Глава патриотической партии АСТ Wazalendo Зитто Кабве отметил, что это шаг к диктатуре.

Тем не менее регистратор политических партии Судья Фрэнсис Мутунги заявил, что в проекте нет ничего дурного по отношению к оппозиционным политическим партиям, и он хочет, чтобы все делегаты, знающие, как улучшить проект, приняли участие в конференции, которая состоится на Занзибаре с 21 по 22 декабря.

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