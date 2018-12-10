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Лидер хуситов ответил на обвинения в пытках призывом их расследовать

Политика

Виновный должен быть наказан

Сана, 10 декабря 2018, 08:05 — REGNUM  Высокопоставленный лидер хуситов Мохаммед Али аль-Хути призвал повстанцев провести расследование относительно обвинений в пытках, сообщает 10 декабря Associated Press.

Данное заявление последовало в ответ на свидетельства некоторых граждан страны в том, что они подверглись пыткам со стороны ополченцев.

По словам аль-Хути, пытки противоречат нормам морали, а также йеменским законам, поэтому, если информация подтвердится, виновные должны понести наказание.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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