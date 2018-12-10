Президент Бурунди назвал Руанду «врагом» и потребовал решения ВАС

Бужумбура, , 08:06 — REGNUM Отношения Руанды и Бурунди в данный момент враждебны, Бурунди обвиняет Руанду в неудавшейся попытке сместить ее правительство в 2015 году.

В Бурунди заявляют, что Руанда спонсировала причастных к попытке государственного переворота и всячески оказывала им поддержку. Руанда опровергает эти обвинения.

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 4 декабря написал обращение к председателю Восточноафриканского сообщества (ВАС) Йовери Мусевени, который также является президентом Уганды. В нем президент Бурунди заявил, что Руанда больше не является союзником, и, как «враг, она не должна находиться в организации».

Пьер Нкурунзиза потребовал созвать внеочередное заседание Восточноафриканского сообщества (ВАС), чтобы обсудить конфликт между Руандой и Бурунди.

Главы государств — членов ВАС, в которое на сегодняшний день входят Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Танзания и Южный Судан, запланировали встречу на 27 декабря.

Новое заседание было запланировано после того, как ближайшее заседание в Аруше не состоялось из-за отсутствия представительства Бурунди.

В Бурунди подчеркивают, что Руанда причастна к нестабильности внутри страны и сотрудничает с бывшим колонизатором, Бельгией.

В Бурунди отметили также, что она никогда не примет предложение международного сообщества о разрешении проведения иностранными силами миротворческих операций в Бурунди.

«Я сожалею, уважаемый президент Мусевени, и сообщаю вам, что я никогда не сяду за один стол с причастными к государственному перевороту, я предлагаю подготовить отдельное заседание, на котором будет решаться открытый конфликт между Руандой и Бурунди», — написал президент Нкурунзиза.

С апреля 2015 в Бурунди политический кризис, и Нкурунзиза заявил, что он собирается выдвинуть свою кандидатуру на третий срок.

В мае 2018 была попытка революции, однако в июле Нкурунзизу снова переизбрали.

По подсчетам, более 1000 человек было убито с того времени.

Международный уголовный суд (ICC) заявил, что в данный момент проводится расследование по этим убийствам.

30 ноября президент Танзании Магуфули, президент Уганды Мусевени и президент Кении Кеньятта собрались на двадцатом заседании глав Восточноафриканского сообщества (ВАС) в международном конференц-центре в Аруше, однако не смогли продолжить заседание.

Президент Мусевени, который также занимает пост председателя, заявил, что заседание откладывается до 27 декабря 2018 года из-за отсутствия лидера Бурунди, а по конституции сообщества решения должны приниматься всеми странами ВАС, передает BBC Swahili.