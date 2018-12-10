Николя Саркози не исключает своего возвращения в политику

Париж, , 07:59 — REGNUM На фоне продолжающегося во Франции внутриполитического кризиса бывший глава Елисейского дворца Николя Саркози заявил о том, что он может вернуться в большую политику, сообщает 9 декабря французское издание Le Parisien.

Бывший глава республики указывает на это в узком кругу, говоря на публике, что он покончил с политикой, и только серьезный национальный кризис может заставить его вернуться в политику. По словам ряда официальных лиц, еще за несколько недель до начала массовых акций протеста «желтых жилетов» он не исключал такой возможности.

«Карла мне говорит: Николя, я надеюсь, что ты сохранишь благоразумие», — отмечал Саркози, имея в виду свою супругу Карлу Бруни-Саркози.

«Но вы видели ситуацию? У меня не будет выбора, я, возможно, окажусь вынужденным вернуться», — подчеркнул он.

Напомним, с 17 ноября во Франции не прекращаются масштабные акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов, а также дороговизны жизни. Отличительной чертой протестующих, которые среди прочего потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона, стали желтые жилеты.

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