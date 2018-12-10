Изменения ещё будут: глава Забайкалья объявил о формировании своей команды

Чита, , 08:05 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов решил кардинально подойти к формированию своей команды, объявив о начале реализации совместного кадрового проекта правительства Забайкальского края и Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте регионального правительства.

Глава региона полагает, что добиться роста уровня социально-экономического развития Забайкальского края и реализовать инвестиционные проекты и повысить качество жизни людей невозможно без привлечения в управление регионом профессиональных кадров.

«Вы знаете, что я принял ряд кадровых решений по руководителям в правительстве региона. Первое, что хотел отметить, изменения ещё будут. И здесь главными критериями для членов моей команды являются: служение людям, профессионализм, чистота помыслов. Исходя из этих критериев, я буду формировать свою команду», — пояснил врио губернатора Александр Осипов.

По его словам, принять участие в проекте могут жители любого региона России, в том числе и забайкальцы. Отбор конкурсантов будет проводиться по результатам открытого регионального конкурса, который выявит необходимые лидерские качества. Тестирования, народную экспертизу, а также экспертную оценку претендентам на те или иные должности дадут специалисты РАНХиГС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые увольнения в правительстве Забайкальского края начались спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова. 7 декабря 2018 года своих кресел лишились первый заместитель председателя правительства Александр Кулаков и министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников.

По данным информированных источников ИА REGNUM, нового главу Забайкалья не устроил темп работы высокопоставленных чиновников. Кроме того, обнаружились провалы в системной работе.

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