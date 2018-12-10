Пашинян одержал разгромную победу: в парламент прошли всего три силы

Ереван, , 07:44 — REGNUM Мощный, мощный, мощный народ. Так отреагировал и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на опубликованные ЦИК предварительные результаты внеочередных парламентских выборов, на которых возглавляемый Пашиняном блок «Мой шаг» получил 70,43% голосов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ЦИК Армении в 07:30 (6:30 мск) обработала 100% бюллетеней, то есть данные со всех 2010 избирательных участков. На внеочередных парламентских выборах с результатом 70,43% (884 456) победил блок «Мой шаг» и. о. премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место с 8,27% (103 824) заняла партия «Процветающая Армения» депутата парламента, крупного бизнесмена Гагика Царукяна, на третьем месте партия «Светлая Армения» с 6,37% (80 024). Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное собрание 7-го созыва.

Таким образом, в новом парламенте, избранном на 5 лет, будут только Никол Пашинян, а также две силы, которые так или иначе поддержали бархатную революцию в Армении в апреле-мае 2018 года.

В свете того, что конституция гарантирует оппозиции 1/3 депутатских мест, следует ожидать, что «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» объявят себя конструктивной оппозицией. Более того, поскольку блок «Мой шаг» получит больше 2/3 мандатов, то впервые в Армении станет действовать принятая в 2015 году спорная норма, согласно которой число депутатов парламента пропорционально увеличится настолько, чтобы в распоряжении оппозиции были 1/3 мандатов.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении, которая на выборах в апреле 2017 года набрала 49% голосов, а в результате бархатной революции лишилась власти, спустя полтора года не преодолела даже проходной барьер в парламент. Согласно данным ЦИК, за РПА проголосовали около 4,7% принявших участие в выборах избирателей.

Комментируя на пресс-конференции в штабе блока «Мой шаг» некоторые итоги выборов (тогда ещё было обработано около 25% бюллетеней) Пашинян сказал, что граждане Армении фактически формируют в парламенте революционное большинство.

Пашинян прокомментировал показатели Республиканской партии Армении заявив, что РПА во время нынешних парламентских выборов независимо ни от чего зафиксирует тот показатель, который фиксировался бы в последние 18 лет в случае проведения свободных и справедливых выборов.

«Мы говорили, что если бы в Армении были законные выборы, то РПА не преодолела бы процентный барьер, либо сделала бы это с большим трудом. То, что мы утверждали 18 лет, сегодня подтверждается реальностью», — сказал он.

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