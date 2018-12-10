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31-я эскортная флотилия ВМС Китая отправилась в Аденский залив

Политика

Флотилия имеет 700 солдат и офицеров личного состава, десятки солдат специального назначения и три вертолета

Пекин, 10 декабря 2018, 07:39 — REGNUM  Тридцать первая эскортная флотилия ВМС Народно-освободительной армии Китая покинула порт Чжаньцзян в провинции Гуандун на юге Китая и отправился в Аденский залив и воды Сомали для сопровождения гражданских торговых судов, сообщает агентство Синьхуа.

В состав флотилии входят посадочное судно, ракетный фрегат и судно снабжения. Миссия флотилии стартовала утром 9 декабря. Флотилия имеет 700 солдат и офицеров личного состава, десятки солдат специального назначения и три вертолета.

Напомним, что китайский флот начал осуществлять эскортные миссии в Аденском заливе близ территориальных вод Сомали в декабре 2008 года. За прошедшие 10 лет в общей сложности 26 тыс. солдат и офицеров сопроводили 6595 торговых кораблей и успешно оказали помощь 60 китайским и иностранным судам.

Отметим также, что во время военных действий в Ливии в 2011 году и Йемене в 2015 году китайские флотилии также занимались эвакуацией китайских граждан из горячих точек.

Читайте ранее в этом сюжете: 29-я эскортная флотилия ВМС Китая завершила миссию в Аденском заливе

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Армия Китая
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