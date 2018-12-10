Ветеран ЦРУ дал совет Киеву на случай «российского вторжения»

Киев, , 07:27 — REGNUM Украинские власти в случае гипотетического «российского вторжения» вправе рассчитывать лишь на собственные силы, Соединенные Штаты на сегодня слишком заняты собственными проблемами. Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил ветеран Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джек Девайн.

По словам разведчика, прибывшего в Киев по случаю выхода собственных мемуаров «Удачная охота. История главного шпиона Америки», прямое военное столкновение с Россией обойдется Украине «очень дорого». Девайн подчеркнул, что такое вторжение на сегодняшний день также не выгодно и Москве.

В то же время бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что Украине придется самой заботиться о себе, если такое вмешательство все же произойдет.

«Никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя», — подчеркнул он.

Самым коротким путем к успеху украинского государства разведчик назвал не только укрепление обороноспособности, но и в целом становление институтов власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак заявил, что Украина в связи с введением военного положения потеряет миллиарды долларов, поскольку экономика страны сильно зависит от поставок за рубеж, а договоры об экспортных поставках запрещают торговлю со странами, на территории которых введено военное положение.

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