Макрон объявит о реакции властей на протесты в обращении к нации

Париж, , 07:22 — REGNUM В связи с продолжающимися протестами «желтых жилетов» президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации вечером 10 декабря, передает немецкий канал N-TV.

Министр труда Мюриэль Пенико заявил, что Макрон объявит о «конкретных и немедленных мерах», но речь не идет об увеличении минимальной заработной платы, поскольку «многие малые предприятия не могут себе этого позволить и обанкротятся». Повышение заработной платы значится среди требований протестующих.

Пресс-секретарь правительства Франции Бенжамин Гриво предупредил, что «не все проблемы протестующих можно решить по мановению волшебной палочки». Выступление Макрона запланировано на 20 часов вечера.

Президента Франции все больше критикуют за то, что он практически не появляется публично с начала протестов в середине ноября. Последний раз он выступил в конце ноября, заявив, что «хулиганы» не заставят власти сменить политический курс.

Как сообщало ИА REGNUM, в день протестов 8 декабря полиция задержала более 1550 активистов «желтых жилетов». На улицы Парижа для сдерживания протестующих была выведена бронетехника.

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