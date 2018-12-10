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«Делать выводы преждевременно»: МИД Франции о «влиянии» РФ на протесты

Политика

«До завершения расследования»

Париж, 10 декабря 2018, 07:17 — REGNUM  Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции проводит расследование появившейся информации о якобы «причастности» России к акциям протеста «желтых жилетов» в Пятой республике, однако делать какие-либо выводы сейчас преждевременно, об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью LCI.

«Генеральный секретариат нацобороны проводит расследование», — заявил Ле Дриан, добавив, что делать какие-либо выводы до завершения расследования преждевременно.

Напомним, около месяца Францию сотрясают массовые протесты, участники которых названы «желтыми жилетами». Протестующие требуют увеличения минимального уровня заработной платы и прекращения роста цен на топливо. Митинги перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Так, 8 декабря в Париже были задержаны более 1,7 тыс. человек. Всего в протесте приняли участие около 125 тыс. человек.

В свою очередь газета The Times сообщила, что в Twitter якобы появились сотни аккаунтов, которые распространяют дезинформацию о ходе протеста.

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Протесты во Франции
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