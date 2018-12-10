Четыре новосибирца «впервые в истории» вошли в состав Генсовета ЕР

Новосибирск, , 06:13 — REGNUM Четыре представителя Новосибирской области вошли в состав Генерального совета «Единой России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии. Ротация Генсовета ЕР составила 40%, более трети новых членов — секретари первичных и местных отделений.

От Новосибирской области в Совете губернатор региона Андрей Травников, заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Татьяна Есипова, кандидат в мастера спорта по боевым единоборствам Александр Борматов и глава Пихтовского сельсовета Анастасия Токарева.

«Впервые в истории Новосибирского регионального отделения партии в состав Генерального совета вошло четыре человека. Для нас это принципиально важно. Это говорит о внимании к региону», — заявил секретарь Новосибирского отделения ЕР Валерий Ильенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XVIII Съезд партии «Единая Россия» проходил 7−8 декабря. Во второй день в Съезде приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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