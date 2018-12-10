В Якутии двоих депутатов лишили мандатов

Якутск, , 06:30 — REGNUM Два депутата представительного органа посёлка Алмазный в Мирнинском районе Якутии не представили сведения о доходах. Это стало причиной досрочного прекращения их полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

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В надзорном органе сочли, что отсутствие деклараций депутатов поселкового совета является нарушением депутатских обязанностей. Законодательством о противодействии коррупции уведомление о доходах является обязательным, пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с момента введения требования обязательно сдавать декларации уже несколько депутатов были лишены мандатов за непредставление сведений о своих доходах. Интересно, что ещё двое народных избранников республики, работавших в Нюрбинском районе, предпочли добровольно сдать мандаты, но свои заработки не раскрывать.

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