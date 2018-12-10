Понедельник, 10 Декабря 2018 года
07:09:24 МСК

В Якутии двоих депутатов лишили мандатов

Политика

Они не сдали декларации

Якутск, 10 декабря 2018, 06:30 — REGNUM  Два депутата представительного органа посёлка Алмазный в Мирнинском районе Якутии не представили сведения о доходах. Это стало причиной досрочного прекращения их полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Читайте также: В Якутии 2 депутата предпочли сдать мандаты, но не раскрывать своих доходов

В надзорном органе сочли, что отсутствие деклараций депутатов поселкового совета является нарушением депутатских обязанностей. Законодательством о противодействии коррупции уведомление о доходах является обязательным, пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с момента введения требования обязательно сдавать декларации уже несколько депутатов были лишены мандатов за непредставление сведений о своих доходах. Интересно, что ещё двое народных избранников республики, работавших в Нюрбинском районе, предпочли добровольно сдать мандаты, но свои заработки не раскрывать.

Читайте также: В Якутии 1050 депутатов не представили сведения о доходах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы чиновников и депутатов в 2017 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить