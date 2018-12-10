Новая глава ХДС готова пересмотреть миграционную политику Меркель

Берлин, , 05:12 — REGNUM Миграционная политика бывшего председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель будет пересмотрена. Об этом заявила новая глава немецкой партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью газете Bild am Sonntag.

Крамп-Карренбауэр отметила, что в январе обсудит миграцию и безопасность с экспертами и теми, кто критикует текущую политику в отношении беженцев и мигрантов, с целью выработки конкретных шагов для улучшения ситуации. Итоги этой встречи лягут в основу программы Германии на последующих выборах в Европарламент, добавила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Ангела Меркель покинула пост председателя ХДС. Генеральный секретарь партии и бывший премьер-министр земли Саар Аннегрет была избрана новым главой партии 7 декабря.

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