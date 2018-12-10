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Киев понесет огромные убытки из-за военного положения, считают в Раде

Политика

Множество предприятий лишится возможности заключать экспортные контракты

Киев, 10 декабря 2018, 04:14 — REGNUM  Украина в связи с введением военного положения потеряет миллиарды долларов. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак в эфире украинского телеканала «Прямой».

Гусак напомнил о сильной зависимости украинской экономики от поставок за рубеж. Как правило, Киев реализует полуфабрикаты для дальнейшего производства. Закупка полуфабрикатов осуществляется по определенным регламентам и протоколам, в которых предусмотрен запрет на торговлю со странами, где действует военное положение.

Множество предприятий лишится возможности заключать контракты, отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, военное положение на тридцать дней было введено в ряде областей Украины после того, как три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение границы. Киев назвал инцидент «агрессией» со стороны России, Москва подчеркивает, что силовики действовали в рамках закона.

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Военное положение на Украине
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