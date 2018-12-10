Участники протестов в Черногории надели желтые жилеты

Подгорица, , 03:34 — REGNUM В Черногории манифестанты, протестующие против ареста лидеров оппозиции, надели желтые жилеты. Трансляцию митингов ведет на странице в Facebook движение «Демократический фронт» (ДФ).

Участники протеста ежедневно выходят к зданиям суда и парламента в центре Подгорицы. Вечером 9 декабря организаторы акций раздали им желтые жилеты, напоминая о событиях во Франции.

Как заявил на митинге один из лидеров ДФ Андрия Мандич, желтые жилеты сигнализируют о возможности манифестантов повлиять на ситуацию в стране, ведь во Франции протестующие смогли остановить решения, которые были приняты в ущерб гражданам.

Бывший министр внутренних дел Черногории Горан Данилович назвал желтый аксессуар «жилеткой европейской бедноты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высший суд Черногоррии вынес постановление об аресте сроком до двух месяцев лидеров ДФ Небойши Медоевича и Милана Кнежевича. Оба отказывались давать показания по делу о коррупции в отношении спецпрокурора Миливое Катнича.

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