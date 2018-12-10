Понедельник, 10 Декабря 2018 года
04:18:14 МСК

Глава СВР рассказал о сотрудничестве с ЦРУ

Политика

Нарышкин еще не общался с Джиной Хаспел

Москва, 10 декабря 2018, 03:00 — REGNUM  Служба внешней разведки РФ и Центральное разведывательное управление США активно сотрудничают для противостояния международному терроризму. Об этом директор СВР Сергей Нарышкин рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Спецслужбы России и США активно обмениваются оперативными, разведывательными данными, касающимися и отдельных фигур, и планов террористических группировок. Такое партнерство служит интересам обеих стран, пояснил он.

Нарышкин отметил, что еще не общался с новым руководителем ЦРУ США Джиной Хаспел, официально вступившей в должность в мае 2018 года. Дополнительных контактов, включая телефонные разговоры, на уровне директоров служб пока не было, рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарышкин заявил, что отношения СВР и ГРУ нельзя назвать конкуренцией. Спецслужбы делятся опытом и разведывательной информацией, а их полномочия различаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Нарышкин рассказал об отношениях СВР и ГРУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить