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Нарышкин рассказал об отношениях СВР и ГРУ

Политика

Полномочия у двух спецслужб разные

Москва, 10 декабря 2018, 02:50 — REGNUM  Взаимодействие Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления Генштаба нельзя назвать конкуренцией. Ведомства помогают друг другу, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Коллеги из ГРУ — талантливые люди, в СВР к ним относятся с уважением, отметил он. Две спецслужбы делятся опытом и разведывательной информацией.

«Так что назвать это конкуренцией — ну нет», — сказал Нарышкин.

Он напомнил, что полномочия у двух служб разные. СВР осуществляет разведку для обеспечения российских властей информацией, необходимых для принятия государственных решений. Деятельность ГРУ — органа внешней разведки Минобороны РФ — в основном направлена на добывание военной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что Россия готова к диалогу с Западом, но только на равных условиях.

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Спецслужбы и шпионаж
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