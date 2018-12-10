Нарышкин рассказал об отношениях СВР и ГРУ

Москва, , 02:50 — REGNUM Взаимодействие Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления Генштаба нельзя назвать конкуренцией. Ведомства помогают друг другу, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Коллеги из ГРУ — талантливые люди, в СВР к ним относятся с уважением, отметил он. Две спецслужбы делятся опытом и разведывательной информацией.

«Так что назвать это конкуренцией — ну нет», — сказал Нарышкин.

Он напомнил, что полномочия у двух служб разные. СВР осуществляет разведку для обеспечения российских властей информацией, необходимых для принятия государственных решений. Деятельность ГРУ — органа внешней разведки Минобороны РФ — в основном направлена на добывание военной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин заявил, что Россия готова к диалогу с Западом, но только на равных условиях.

Читайте также: Нарышкин: Россия готова к равноправному диалогу с Западом

Читайте развитие сюжета: Глава СВР рассказал о сотрудничестве с ЦРУ