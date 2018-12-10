Пашинян: Революция не закончилась

Ереван, , 02:20 — REGNUM Революция в Армении не закончится до тех пор, пока все цели не будут достигнуты. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян во время беседы с журналистами в штабе блока «Мой шаг» после окончания голосования на внеочередных парламентских выборах, на которых, согласно предварительным данным, «Мой шаг» набирает около 70% голосов.

«Первый этап закончился. Одной из главных целей революции является превращение Армении в экономически развитую и реально сильную страну не только в плане экономики, но и международной политики», — сказал Пашинян.

По его словам, с каждым днём Армения становится всё сильнее в вопросах экономики, международной политики, демократии и верховенства закона.

«Пока этот процесс продолжается. Наше правительство, наша команда имеет возможность делать Армению сильнее. Думаю, что у нас будет мандат править страной. В тот момент, когда мы будем не в состоянии укреплять Армению, то этот мандат наш народ передаст другой политической команде», — сказал Пашинян.

В Армении 9 декабря завершились первые в истории страны внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным ЦИК после обработки бюллетеней с около 50% избирательных участков, возглавляемый Пашиняном блок «Мой шаг» набирает 70% при явке в 48,63%.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении, которая на выборах в апреле 2017 года набрала 49% голосов, спустя полтора года не преодолевает проходной барьер в парламент. Согласно предварительным данным за РПА проголосовали около 4,5% принявших участие в выборах избирателей.