Исаакий и сопли, казус Сокурова, «Пулково» без Петра: главное в Петербурге

Владислав Краев, , 02:12 — REGNUM

Подзабытый скандал вокруг несостоявшейся передачи Исаакиевского собора РПЦ в последние дни заиграл новыми красками. Однако накал конфликтной ситуации вокруг режиссера Сокурова был намного ярче. Тем временем Петербургу официально объявили о переносе сроков ввода новых станций метро, о новом имени для главного городского стадиона и новом туре голосования по выбору имени для аэропорта.

Исаакиевский собор 2.0

Вопрос о судьбе Исаакиевского собора, как неоднократно писало ИА REGNUM, в политическом смысле «сделал» в Петербурге прошлый, 2017 год. Он стал тем краеугольным камнем петербургской политики, по отношению к которому шло самоопределение партийных и общественных групп, отдельных деятелей гражданского общества и политической элиты. Не будет преувеличением сказать, что судьба экс-губернатора Георгия Полтавченко во-многом была предрешена скандалом вокруг Исаакия, в который пришлось вмешаться и федеральной власти.

Президент Владимир Путин в июне 2017 года публично указал деполитизировать проблему Исаакия, «обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов». «Только не надо ничего здесь накручивать, спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент мелкой внутриполитической возни», — подчеркнул тогда глава государства.

После этого градус напряженности постепенно пошел вниз. РПЦ так и не прислала требуемой по закону официальной заявки на получение собора в свое распоряжение, соответственно, никаких действий со стороны властей также не производилось, а в самом соборе продолжилось спокойное соседство самого успешного городского музея и немногочисленного церковного прихода.

И вот на минувшей неделе Исаакиевский собор вновь оказался в топах новостей. Группа депутатов Заксобрания Петербурга от «Справедливой России», КПРФ, «Яблока» и «Партии роста» попросила действующего главу города Александра Беглова отменить распоряжение комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 года, где оговаривался план мероприятий по подготовке к передаче собора РПЦ. Этот план мог быть введен в действие только при поступлении заявки от церкви, а из-за ее отсутствия он фактически утратил своё значение, что уже признали в Смольном.

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Требовать от Беглова публично отречься от провалившейся затеи Полтавченко, или публично отказаться сделать это — в любом варианте это означает реанимацию и активизацию конфликта вокруг Исаакия, введение его в текущую политическую повестку, которая целиком определяется приближением выборов губернатора. Что и было, судя по всему, целью авторов обращения, «прицепившихся» к почти ничтожной, в юридическом смысле, бумажке.

Повод для обращения был явно надуман, но время выбрано верно: письмо появилось за 4 дня до анонсированного освящения в соборе Екатерининского придела, который теперь тоже будет использоваться для ежедневных служб, наряду с приделом Александра Невского. Противники передачи Исаакиия РПЦ расценивают этот факт как «ползучий захват» собора, происходящий при попустительстве дирекции музея и городских властей. Соответственно, обращением в Смольный вновь мобилизуются весьма влиятельные политические и общественные группы, с помощью которых тема Исаакиевского собора выводила людей на многотысячные митинги и испортила карьеру бывшего градоначальника. Лучшего способа подготовиться к разворачивающейся губернаторской кампании сложно себе представить.

Исполнительная власть Петербурга пока игнорирует явный вызов оппонентов, избегая вовлечения в «мелкую внутриполитическую возню». Однако глава законодательной власти города, известный своим настойчивым желанием поскорее передать Исаакий РПЦ, сполна воспользовался созданным его коллегами инфоповодом. При этом Вячеслав Макаров обрушился с резкими нападками не на депутатов, авторов письма Беглову, а на Смольный.

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«Мне непонятна позиция исполнительной власти, которая в течение двух лет размазывает сопли по щекам», — заявил спикер Заксобрания, потребовав «исполнить федеральный закон о передаче православного собора в ведение РПЦ». И вновь повторил в весьма обидной форме обвинение чиновников в инфантильности. «Пора прекратить размазывать сопли по щекам. Власть не должна быть дряблой, безвольной, вялой. Если хотите такое слово, то власть не должна быть импотентной», — сказал журналистам главный петербургский единоросс, дополнив депутатский вызов прямым политическим выпадом.

…То, что с некоторыми авторами письма Беглову, находящимися в оппозиционных «Единой России» партиях, Макарова связывают теплые дружеские отношения (о чем он сам недавно заявлял с трибуны Заксобрания), в данном случае, конечно же, можно считать случайным совпадением… Впрочем, усилий одного депутатского корпуса для того, чтобы «разборка» вокруг Исаакия оказалась в центре выборной кампании, явно недостаточно. Но это действительно может произойти, если РПЦ поддастся искушению или уговорам «надавить» на Смольный с целью заполучить собор, а исполнительная власть неосторожно наступит на грабли, оставшиеся от предыдущего губернатора.

Проверка Сокуровым

Сообщения об обысках в фонде поддержки кинематографа «Пример Интонации (фонд Александра Сокурова)» как гром среди ясного неба грянули утром 6 декабря, в день пребывания в Санкт-Петербурге президента Владимира Путина, давно знакомого с известным кинорежиссером. Этот факт стал основой для множества конспирологических версий, появившихся в СМИ и анонимных Telegram-каналах в ходе главного скандала недели.

Главным словом в этих версиях стало слово «провокация». Объекты провокации назывались разные: врио губернатора Александр Беглов, якобы бывший не в курсе происходящего и вынужденный объясняться перед президентом; руководители российских силовых структур, чье влияние с помощью скандального «дела Сокурова» якобы пытаются подорвать представители либералов во власти; наконец, сам президент страны, которого, опять же якобы, пытаются выставить мстительным по отношению к виднейшим представителям культуры, находящимся «в оппозиции».

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Впрочем, Александр Сокуров, несмотря на свой заслуженный имидж независимого от власти общественного деятеля, бескомпромиссного градозащитника и критика любых поползновений на свободу слова и творчества, всё-таки человек «системный». Он уже давно входит в состав Совета при президенте по правам человека, и был вновь в него включен несколько дней назад, он бывает на всех знаковых встречах президента с творческой интеллигенцией, принимает госнаграды, воздерживается от ругани в отношении власти, регулярно бывает в Смольном как глава градозащитной группы, напрямую общается с руководителями города и страны.

Интерес правоохранителей к структурам, связанным с такой выдающейся личностью, не мог бы пройти незаметно в любом случае. Но обыски в фонде Сокурова (или просто сообщение о них) в день приезда Путина закономерно были восприняты как переход за флажки. Опрошенные ИА REGNUM депутаты Заксобрания Петербурга увидели в проверке фонда Сокурова попытку сведения политических счетов с ярким человеком, имеющим отличное от власти мнение по множеству острых вопросов. И высказали опасения в том, что Сокурова могут сделать фигурантом уголовного дела, как это произошло в Москве с режиссером Кириллом Серебренниковым. Степень возмущения «наездом» на Сокурова нарастала буквально по часам.

К вечеру того же дня слово «провокация» прозвучало уже в устах врио губернатора Александра Беглова, который потребовал от глав регионального ГУ МВД и городской прокуратуры срочно разобраться в том, кому и для чего понадобилось бросить тень на Сокурова. Утром 7 декабря петербургская полиция отчиталась о завершении проверки в отношении фонда Сокурова, в ходе которой оснований для возбуждения уголовного дела не нашлось. После чего пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информированность Владимира Путина о ситуации вокруг Сокурова и посчитал вопрос закрытым.

Что это было, чья победа, кто побежден? В минусе оказались петербургские правоохранители, которые были вынуждены срочно свернуть проверку под натиском политической целесообразности. Хотя буквально за несколько часов до этого говорилось, что на ее завершение потребуется не меньше недели. То есть, вопрос о том, были ли нарушения в фонде Сокурова, на которые пожаловался в полицию один из его бывших сотрудников, закрыт де-юре, но оставил после себя некоторое поле для спекуляций. И заодно напомнил, что некоторые бывают «более равны» перед законом, потому что по определению находятся вне подозрений.

В неприятной ситуации оказался и действующий губернатор города, вмешательство которого в историю с Сокуровым произошло в «пожарном» порядке, когда скандал уже вовсю бушевал в СМИ и вышел на федеральный уровень. Александру Беглову наверняка придется еще не раз отвечать не только за себя, но и за того парня. Так вышло с недавним письмом к нему группы деятелей с требованием отменить военный парад в День снятия блокады, который, вообще-то, назначен и организован Министерством обороны. Так произошло и в случае с фондом Сокурова, проверкой которого занимались сотрудники также не подотчетного Смольному Министерства внутренних дел.

Что же касается самого Александра Сокурова, то после этого инцидента его влияние и авторитет в городе лишь возрастут. И он сможет использовать их в своей активной общественной деятельности по сохранению архитектурного, исторического и культурного наследия Северной столицы. Как говорится, нет худа без добра.

Петр Первый улетел в Воронеж

Результаты проекта «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен великих соотечественников для Петербурга оказались обескураживающими. Имя Петра I Великого в качестве «довеска» для «Пулково» было явным и очевидным фаворитом еще до начала голосования. Город на Неве — детище Петра, и тут спорить не о чем, имя основателя города и первого императора увековечено множеством городских топонимов. Сам аэропорт также не возражал против присвоения ему имени Петра Великого.

Похоже, эта предопределенность очередной петровской победы сыграла злую шутку. Голосование в отношении «Пулково» не вызвало сколь-нибудь заметного интереса у горожан, имя Петра I оказалось в шорт-листе и ожидаемо победило, набрав 46% голосов. Однако победа оказалась пирровой. В Воронеже предложение назвать местный аэропорт именем императора вызвало куда больший энтузиазм, и здесь набрало 59% голосов. Причем, Воронеж и по абсолютному числу голосов за Петра Первого заметно опередил Петербург: 85 171 против 62 382.

Таким образом, имя Петра Великого достанется воздушной гавани Воронежа, а в Петербурге будет проведен новый тур общественного голосования. Причем, в него не попадет не только император, но и великий поэт Александр Пушкин, увековечивший образ Петербурга в своих творениях и оказавшийся лишь третьим (18%) у финальной черты петербургской части проекта. Имя Пушкина «увёл» московский аэропорт «Шереметьево».

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В дополнительном забеге для «Пулково» будет предложено имя занявшего второе место (34%) полководца, князя Александра Невского, канонизированного РПЦ. Святой благоверный князь с петровских времен считается небесным покровителем Санкт-Петербурга, его мощи в Александро-Невской лавре являются объектом поклонения верующих. Помимо лавры, имя князя носят в Петербурге площадь, улица, мост через Неву и станция метро.

Также в список нового тура добавлены великий русский писатель Федор Достоевский и композитор Дмитрий Шостакович. Их заслуги перед городом неоспоримы, оба они входили в лонг-лист голосования, но не прошли в финальный тур.

Скорее всего, интерес к экстра-туру в Петербурге будет еще ниже, чем на предыдущих этапах конкурса. Поэтому победит то имя, в пользу которого смогут мобилизоваться наиболее организованные «болельщики». Рискнем предположить, что такой группой будут прихожане РПЦ, которые поддержат «кандидатуру» святого для православных России князя Александра Невского.

«Метрострою» грозит национализация

На минувшей неделе в Смольном состоялось обещанное ранее совещание по перспективам развития метрополитена. Перспективы на сегодня нерадостные: срок ввода трех новых станций Фрунзенского радиуса перенесен как минимум на полгода, на май 2019 года, ассигнования на строительство метро в бюджете будущего года урезаны на 35%. «Метрострой» жалуется на занижение стоимости контрактов со стороны городских властей и несвоевременную оплату выполненных работ, а также на отсутствие готовых проектов на новые линии и станции. В ответ в Смольном обвиняют компанию в неготовности к освоению выделяемых городов средств, низкой исполнительской дисциплине, в конфликтах с подрядчиками и рабочими.

Как и предполагало ИА REGNUM, на разрыв контракта с «Метростроем» по уже почти построенному Фрунзенскому радиусу городская власть не решилась, однако потребовала интенсифицировать работу. А заодно пообещала найти средства на увеличение своей доли в уставном капитале АО «Метрострой».

"Она должна увеличиться до 51−53%. Процедура приобретения контрольного пакета акций займет полгода и завершится к апрелю-маю 2019 года», — пояснил вице-губернатор Игорь Албин. Как заявляют в Смольном, отныне там считают «Метрострой» городской компанией и намерены принять меры по санации компании и выводу ее из кризиса.

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В самом «Метрострое» имеют другой взгляд на ситуацию вокруг компании и проблем со строительством метро и винят в них нерасторопность и жадность чиновников. «Время каждому заняться своим делом, и перейти от публичного выяснения отношений к своим непосредственным обязанностям», — заявляют в пресс-службе «Метростроя».

А простым горожанам остается штурмовать в часы пик переполненные поезда метрополитена и мечтать о новых ветках, некоторые из которых годами остаются лишь в виде пунктирных линий на схемах в вагонах.

В своем праве

В субботу, 8 декабря, петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил, что стадион на Крестовском острове, ставший домашней ареной «сине-бело-голубых», с 9 декабря получил официальное имя «Газпром Арена», в честь главного спонсора клуба. Теперь этот логотип будет нанесен на все связанные со стадионом вещи — от оформления самой арены до билетов, от униформы сотрудников до сувениров.

«Мы убеждены, что присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО «Газпром» и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни», — пояснил президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко.

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Эта аргументация устроила не всех. В тот же день петербургские «справороссы» пожаловались врио губернатора Александру Беглову на то, что решение клуба принято в обход Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, а также без общественного обсуждения, которое обещали чиновники. Критики названия «Газпром Арена» также указывают, что стадион, хоть и отдан «Зениту» в концессию на 49 лет, но построен за счет городской казны за гигантскую сумму в более чем 45 млрд рублей.

Справедливости ради напомним, что условное название «Газпром-арена» звучало в первые годы строительства стадиона в качестве одного из возможных вариантов будущего сооружения. Позже к строящемуся стадиону «приклеилось» имя «Зенит-арена», именно под этим неофициальным названием стадион фигурировал в многочисленных скандалах, связанных с коррупцией, проблемами с выкатным полем и раздвижной крышей, конфликтной сменой генподрядчика в 2016 году.

После постройки стадион, на время Кубка конфедераций-2017 и «мундиаля» 2018 года, получил имя «Санкт-Петербург Арена», в обиходе и СМИ чаще именовался просто как стадион «Санкт-Петербург». И вот теперь решено подчеркнуть в названии стадиона роль главного спонсора «Зенита» и стратегического партнера Санкт-Петербурга. «Зенит» считает это своим неотъемлемым правом по реализации спонсорского пакета.

…Заметим, что общественно-деловой комплекс с высочайшим в Европе небоскребом, который построил «Газпром» на берегу Финского залива, получил «географическое» имя «Лахта центр». Хотя когда-то предполагалось назвать петербургский комплекс со штаб-квартирой газовой корпорации именем «Газпром сити». Так что, можно считать новое название стадиона формой своеобразной топонимической компенсации.

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