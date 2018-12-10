На внеочередных парламентских выборах в Армении лидирует блок Пашиняна

Ереван, , 00:03 — REGNUM По данным со 374 избирательных участков, на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении с большим отрывом лидирует блок «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), блок «Мой шаг» набирает 69,26% голосов избирателей. У партии «Процветающая Армения» — 9,98%. Партия «Просвещенная Армения» набирает 6,03%. У партии АРФ «Дашнакцутюн» — 5,22%. У бывшей правящей Республиканской партии Армении — 3,82%.

Все остальные партии набирают менее 2%.

Проходной порог для партий составляет 5%, для блоков 7%.

По предварительным данным, полученным электронным путем, явка на внеочередных парламентских выборах 9 декабря составила 1 260 840 человек или 48,63% от общего числа избирателей (2 592 486). Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.

По данным ЦИК, число граждан Армении, имеющих право на участие в голосовании, составляет 2 592 479 человек.

Сформировано 2010 избирательных участков, из них 12 — в уголовно-исполнительных учреждениях. В досрочных выборах участвуют 9 партий и 2 блока, в их избирательных списках насчитывается 1444 кандидато

За обновлениями результатов можно следить в режиме онлайн по следующей ссылке.

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