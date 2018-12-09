Запуганная Норвегия. 50 оттенков русофобии

Александр Карпов, , 23:09 — REGNUM

В 2014 году на экраны вышел самый дорогой проект в истории норвежского телевидения, сериал «Оккупированные». Вкратце его сюжет сводится к тому, что после катастрофы в Северном море и гибели 400 человек, к власти в Норвегии приходят «Зелёные», которые решают прекратить добычу нефти и газа в стране. США к тому моменту уже покинули НАТО, и, пользуясь этим, руководство ЕС, крайне недовольное прекращением поставок норвежских углеводородов, приветствует ввод в страну российских войск дабы принудить строптивых норвежцев к возобновлению поставок. Всё это, конечно же, художественный вымысел и плод воображения сценариста и писателя Ю Несбё.

Однако, последние месяцы подобные сюжеты всё чаще используют ряд норвежских СМИ и политиков, стараясь даже на весьма незначительные поводы повесить целую гирлянду всевозможных потенциальных конфликтов военного, политического и информационного характера. И хотя заголовки статей о «новой холодной войне» с восточным соседом не сходят с полос газет и интернет-изданий, начиная с 2014 года, необходимость поддерживать антироссийские настроения в норвежском обществе заставляет различных «экспертов» периодически повышать градус информационного противостояния с Москвой.

Журналист норвежского издания «Верденс ганг» (VG), Браге Стейнсон Виик-Хансен написал довольно крупный текст под названием «Какой бы была война между Норвегией и Россией». В статье автор подробно разбирает имеющиеся у Норвегии в наличии силы и средства для отражения военной агрессии России. По сути, сам автор не делает никаких выводов, ограничиваясь комментариями, взятыми у военных экспертов, представителей Министерства обороны королевства, которые говорят о слабости национальных вооружённых сил и стратегической надежде на американских союзников. Помимо различных военно-технических подробностей, автор упирает также на высокую вероятность морской блокады Норвегии российскими подводными лодками, что неминуемо вызовет перебои с продуктами питания и медикаментами. И если перечисление военных преимуществ и недостатков норвежской обороны у далёкого от военных дел мирного обывателя не вызовет требуемых впечатлений, то угроза нехватки пищи и лекарств должна обязательно пробудить в норвежском рыбаке или рабочем-нефтянике чувство тревоги за себя и свою семью. Вся надежда, следуя логике автора, — только на северо-атлантическую солидарность и укрепление особо доверительных отношений с Вашингтоном.

В подтверждение этому в ноябре в Осло была проведена конференция стран Северной Европы по безопасности, главными участниками которой были министры обороны скандинавских стран. Главы оборонных ведомств Норвегии и Дании упомянули о «ежедневных кибератаках» со стороны России, угрожающих демократическим институтам общества на примере выборов в США и Франции. Также министры подчеркнули безальтернативность НАТО как наиважнейшего института безопасности для Северной Европы и особую роль США, от которой, по мнению датского министра обороны, на 100% зависит обороноспособность Дании и Норвегии. По всей видимости, подобная зависимость и создаёт столь устойчивое убеждение в «российской угрозе». В качестве примера эффективной деятельности альянса были приведены недавно прошедшие на территории Норвегии учения Trident Juncture. Несмотря на удовлетворительную оценку со стороны скандинавских министров, эти маневры продемонстрировали недостаточную готовность НАТО к ведению боевых действий на Севере континента.

Данные учения показали, что военные Нидерландов, Словении и Черногории даже не озаботились изучением прогноза погоды и отправили своих солдат без утеплённой одежды и маскировочных средств. Минобороны Великобритании решило транспортировать свою военную технику в Норвегию по суше через Францию, а как оказалось, что объекты транспортной инфраструктуры не проектировались под данные задачи: какие-то мосты не выдерживали вес, туннели не подходили по высоте или ширине и т.д., что значительно задержало участие британцев в маневрах. Обнаружилось также, что у испанцев, итальянцев, словенцев и черногорцев, которые по плану должны были действовать совместно, несовместимые средства связи. Кульминацией учений стало столкновение фрегата норвежских ВМС «Хельге Ингстад» с танкером «Сола» из-за невнимательности и ошибок диспетчеров. В результате чего фрегат получил пробоину и затонул.

Не в восторге оказались и мирные жители территорий, рядом с которыми проводились учения. Фермеры жаловались на ущерб для их угодий и мелкого скота (порядка 95 жалоб из провинции Трёнделаг), а жители города Ус в Хёдмарке были неприятно удивлены поведением американских морпехов и шведских солдат, отправлявших естественные надобности у детских садов, школ и спортплощадок, не соизволив как-то прибрать за собой. Телевизионная картинка защитников в реальности обернулась образом вредителей и нарушителей общественного порядка.

В попытках удержать в сознании норвежцев образ России как врага государства номер один, некоторые официальные представители королевства доходят до абсурда и стиранию исторической памяти у своего же народа. Так, полковник норвежской армии, военный советник НАТО по российским вопросам, Арвид Халворсен настойчиво предостерегает политические элиты в Осло от приглашения Путина на празднование 75-летия освобождения советской армией Северной Норвегии от немцев. Логика полковника железобетонна: «Ну и что с того, что русские нас освободили? Сейчас важнее всего не дать им нормализовать отношения с Европой». В качестве «поражений» западных стран перед Россией Халворсен упоминает приглашение президента России в Париж на празднование окончания Первой мировой Войны и неучастие европейских стран в бойкоте этим летом Чемпионата мира по футболу. По мнению полковника все эти шаги — не что иное, как последовательная легитимизация агрессивных действий России на Украине, в Грузии, отравлению Скрипалей и вмешательству в выборы в США. Потому приглашать русских на празднование освобождения ими же Северной Норвегии никак нельзя.

Нынешние норвежские власти также обвиняют Россию и в невоенных попытках расшатать стабильность и безопасность в королевстве. Непрекращающийся поток беженцев из Сирии и Афганистана нашёл себе ещё одну удобную дорогу. Схема маршрута оригинальна, но не слишком сложна: условный беженец с Ближнего Востока получает временную российскую туристическую визу, прилетает в Москву, затем летит самолётом или едет поездом до Мурманска, откуда незамедлительно отправляется на российско-норвежскую границу, в чём ему за отдельную плату помогут предприимчивые мурманские извозчики.

По заявлениям мэра приграничного норвежского города Киркенес, Руне Рафаэльсена, город с населением в 10 200 тыс человек к концу этой осень принял уже 10 800 тыс беженцев. Его данные подтверждает и миграционное ведомство страны: порядка 200 граждан ближневосточных стран ежедневно пересекает границу Норвегии с Россией. Ряд политиков консервативного толка в Стортинге (парламенте королевства) высказываются за полное закрытие границы с Российской Федерацией, по сути перекладывая ответственность с больной головы на здоровую. Видимо, именно Россия составляла нынешнее норвежское миграционное законодательство и голосовала за него в Стортинге. Тем не менее, многие норвежцы понимают причины нынешней политики Москвы. Мэр Киркенеса Руне Рафаэльсен ранее являлся председателем Норвежского Баренцева секретариата (государственного органа, созданного для расширения сотрудничества с РФ) и имеет богатый опыт взаимодействия с Россией. По его мнению действия Москвы понятны: «Норвегия с самого начала являлась активным участником санкционного режима против России, теперь пришло время за это расплачиваться».

В то же время, подчёркнуто антироссийская риторика скрывает за собой ряд вполне конкретных экономических и политических интересов официального Осло. Призывы к расширению американского присутствия в Европе, введения нового пакета санкций против Москвы и постоянные обвинения в актах агрессии должны, среди прочего, оказывать влияние на руководство других европейских стран, в первую очередь Германии, пересмотреть свою позицию по проекту «Северный поток — 2». В настоящее время, большая часть газа в Европу поступает из норвежских месторождений в Северном море, однако по всем прогнозам его добыча будет снижаться. Несмотря на это, с 2022 года будет запущен альтернативный российско-германскому проект «Балтийская труба». Данный газопровод призван осуществлять поставки голубого топлива из Норвегии через Данию в Польшу, а затем в остальные страны Восточной Европы, заинтересованные в «энергетической независимости» от России. Таким образом, пользуясь русофобскими настроениями части польских элит, Норвегия не только сохраняет, но и значительно укрепляет свой статус как важнейшего для Европы поставщика стратегически важных ресурсов. По крайней мере, до тех пор, пока добыча углеводородов, в соответствии с прогнозируемыми тенденциями, значительно не снизится.

Ещё один крайне важный, но не столь часто озвучиваемый прессой интерес Норвегии лежит в политической плоскости. Королевство очень хочет в 2021—2022 годах занять кресло в Совете безопасности ООН в качестве непостоянного члена. Бывший постпред Норвегии при ООН, Мортен Ветланд утверждает, что в Министерстве иностранных дел страны ещё с 2008 года серьёзно обсуждают пути и возможности получения голосов малых стран для избрания своей страны. Не секрет, что борьба за столь значимое место всегда жёсткая и даже грязная. По словам Ветланда, не совсем чистыми методами пользуются и демократические страны. В частности, дипломаты из Австралии приглашали представителей десятка стран прекрасно провести от 7 до 10 дней в пятизвёздочной гостинице Сиднея в номерах люкс, что иначе как подкуп квалифицировать нельзя. В то же время, бывший постпред Норвегии утверждает, что страны Северной Европы не играют в подобные игры. Однако, факты не столь однозначны.

К примеру, Осло тратит порядка 100 миллионов крон ежегодно на апартаменты площадью 300 квадратных метров неподалёку от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В ходе выборной кампании норвежцам предстоит провести множество встреч «на ногах», в кулуарах, а также организовать немало приёмов и встреч с послами, консулами, президентами членами королевских семей, и иными влиятельными персонами с целью склонить их к выбору именно своей страны в качестве непостоянного члена Совбеза. Насколько правила игры будут чистыми в ходе данных встреч и бесед — нам вряд ли удастся узнать.

К слову о чистоте игры, без внимания не мог остаться тот факт, что демократическая Ирландия (также претендующая на кресло в СБ ООН) подарила всем постоянным представителям билеты на концерт легендарной ирландской группы U2, что не могло не сказаться в пользу голосования за эту страну. Только вот каким образом приглашение на концерт связано с возможностью страны укреплять мир и безопасность в рамках Совета безопасности?

Разумеется, Норвегия будет вести агитационную кампанию не только в рамках ООН, но и во всех своих дипломатических представительствах и консульских учреждениях за границей. А также всячески оказывать различные знаки внимания и всестороннюю поддержку тем странам, которые имеют не сопоставимые с норвежскими возможности влияния на иностранные государства (в первую очередь, США, у которых с Норвегией «особые отношения»). И в данном контексте военные учения, помощь в борьбе с киберугрозами, манипуляция общественным мнением внутри Норвегии и прочие 50 оттенков русофобии призваны побудить старших партнёров также оказать давление на малые страны, дабы столь верный и преданный друг Вашингтона получил бы столь желанное место в Совете безопасности ООН.

В конце концов, стоит отметить, что за антисоветской риторикой Осло стоят гораздо более амбициозные политические и экономические планы, нежели у тех же Украины, Грузии, прибалтийских стран. Только вот для их реализации приходится действовать методами вышеперечисленных государств: стирать историческую память, пугать своё население оккупацией и новой большой войной с восточным соседом.