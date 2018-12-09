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Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в убийстве Хашогги

Политика

В начале октября 2018 г. в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии был убит журналист The Washington Post Джамаль Хашогги

Эр-Рияд, 9 декабря 2018, 22:51 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии отказали Турции в экстрадиции подозреваемых в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам заседания в Эр-Рияде.

По его словам, мужчин, подозреваемых в совершении данного преступления, передали генпрокуратуре Саудовской Аравии.

«Я не уполномочен комментировать судебные дела», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 г. в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии был убит журналист The Washington Post Джамаль Хашогги. Убийство сотрудника СМИ вызвало международный скандал и обвинения в адрес властей Саудовской Аравии.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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