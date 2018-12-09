В Каталонии продолжаются протестные акции сепаратистов

Барселона, Испания, , 22:33 — REGNUM Комитеты по защите республики (СDR), выступающие за независимость Каталонии, провели новые акции протеста сегодня, 9 декабря, сообщает издание La Vanguardia. Напомним, вчера члены объединения заблокировали движение по одной из трасс в провинции Таррагона на 15 часов, требуя освободить заключенных политиков.

Сегодня сепаратисты снесли заграждения на нескольких пропускных пунктах платных каталонских дорог: четырех на трассе AP-7, двух на AP-2 и трех на C-16. О своей новой акции они с энтузиазмом рассказали в социальных сетях. «Мы говорили, что вернемся, и мы это сделали», — написано в аккаунте CDR Камбрильса. Вчера там же была размещена информация о блокировке AP-7 в муниципалитете Ла-Амполья. А на страницах Комитетов Таррагоны и других отделений CDR появились призывы свергнуть «режим Ibex 35» (т.е. индекса испанского фондового рынка), намекающие на оператора платных дорог региона.

Манифестанты несли с собой флаги со звездой, так называемые «эстелады» — символ борьбы за независимость Каталонии. На них были желтые жилеты, а лица у многих были закрыты. Фотографии и видео с места событий доступны на сайте La Vanguardia. Акция протеста совпала с очередными выступлениями «желтых жилетов» во Франции, которые в том числе перекрывали дороги, подчеркивает издание.

Активисты из CDR громили барьеры на пропускных пунктах и раньше: например, на Пасху. Тогда Национальная судебная коллегия распорядилась задержать двоих человек, один из которых, Адриа Карраско, нашел убежище в Брюсселе, будучи обвиненным в террористических актах, бунте и подстрекательстве к мятежу, напоминает каталонское СМИ.

На сегодняшнюю акцию обратили внимание и другие ведущие испанские издания. «Так называемые Комитеты по защите республики (CDR) возобновили вечером воскресенья свои протесты на каталонских автотрассах», — пишет El Pais, поясняя, что в результате некоторым водителям удалось проехать бесплатно. Полиция Каталонии не вмешалась в события ни вчера, ни сегодня, уточняет издание.

Оно тоже обратило внимание на активность CDR в социальных сетях и на желтые жилеты, которые видны на протестующих в снятых ими видео. Кроме того, в El Pais отметили, что члены движения за независимость неоднократно выражали крайнее недовольство тем, что в Каталонии больше платных дорог, чем где-либо в Испании.

Издание El Mundo ограничилось короткой новостью о сегодняшней акции CDR, назвав ее «неожиданной». Оно также указало на обращения сепаратистов к водителям в социальных сетях, в которых был обещан бесплатный проезд. «Активисты, некоторые из которых запаслись желтыми жилетами и «эстеладами», решили продолжать требовать освобождения заключенных сепаратистов и отставки министра внутренних дел Мигеля Буха», — пояснили в El Mundo.

Аналогичная новостная заметка появилась и в АBC. Издание сообщает, что члены CDR подняли все барьеры на дороге AP-7 в ходе одной из своих «многочисленных атак». «Сегодня автотрасса бесплатная», — выразились радикальные сепаратисты.

Их протесты совпали со встречей главы Женералитета Каталонии Кима Торра и ответственного за внутреннюю политику Мигеля Буха, на которой обсуждался кризис, возникший в движении сепаратистов после жестких действий полиции в Террассе и Жироне в минувший четверг.