На внеочередные выборы в Армении пришли меньше половины избирателей

Ереван, , 20:41 — REGNUM По предварительным данным, полученным электронным путем, явка на внеочередных парламентских выборах 9 декабря составила 1 260 840 человек или 48,63% от общего числа избирателей (2 592 486). Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.

На предыдущих парламентских выборах в апреле 2017 года явка составила чуть более 60%. Уменьшение явки наблюдатели связывают с тем, что текущие выборы проходят практически без нарушений, и некоторые политические силы не могут за деньги или угрозами доставлять граждан на избирательные участки.

По данным ЦИК, число граждан Армении, имеющих право на участие в голосовании, составляет 2 592 479 человек.

9 декабря в 8.00 (7:00 мск) по местному времени в Армении стартовали досрочные выборы в Национальное собрание.

Сформировано 2010 избирательных участков, из них 12 — в уголовно-исполнительных учреждениях. В досрочных выборах участвуют 9 партий и 2 блока, в их избирательных списках насчитывается 1444 кандидатов.

Согласно последним опросам, 67% граждан Армении готовы проголосовать за блок «Мой шаг», которые возглавляет премьер-министр Армении, лидер «бархатной» революции Никол Пашинян, 10% — за «Просвещенную Армению», 9% — за «Процветающую Армению», 3% — за партию «Сасна црер», 2% — за Республиканскую партию Армении, 2% — за АРФ «Дашнакцутюн».

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении проходят «самые свободные выборы» в истории