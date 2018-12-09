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Нарышкин: Россия готова к равноправному диалогу с Западом

Политика

Никакого другого диалога не будет

Москва, 9 декабря 2018, 15:33 — REGNUM  Российская Федерация готова к диалогу с Западом, но только на равных условиях. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он подчеркнул, что Россия всегда открыта к диалогу и сотрудничеству, в современном мире это необходимо. Однако диалог должен вестись на равноправных условиях и никакого другого диалога Россия вести не будет.

«Россия открыта к диалогу, открыта к сотрудничеству, и диалог нужно вести. Но для нас очевидно одно, что этот диалог должен быть равноправным. Мы, естественно, не можем позволить себе говорить с нами, с Россией, на других условиях», — сказал глава СВР.

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Внешняя политика России
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