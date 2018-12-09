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ЛНР: ВСУ стягивают самоходные артиллерийские установки к линии фронта

Политика

Ситуация на линии фронта в Донбассе остается сложной

Луганск, 9 декабря 2018, 15:23 — REGNUM  Украинские боевики осуществляют переброску в Донбасс самоходных артиллерийских установок (САУ), боеприпасов и бронетранспортёров. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Орехово в урочище Казённое разведка ЛНР зафиксировала три САУ типа «Гвоздика» калибра 122-мм из состава 10-отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Кроме того, в район населенного пункта Новозвановка боевики ВСУ стянули пять БТР и шесть грузовых автомобилей с боеприпасами.

Марочко подчеркнул, что командование украинских оккупационных войск в Донбассе продолжает концентрацию сил на линии фронта. При этом украинской стороной грубо нарушаются положения Минских соглашений об отводе тяжелой техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике заявили, что украинские боевики готовятся к наступательной операции, которая может начаться с удара на южном фланге фронта в Донбассе.

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Война в Донбассе
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