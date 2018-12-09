Турция представила новое энергетическое оружие

Ариф Асалыоглу, , 15:01 — REGNUM

США ставят ультиматум Турции: «Или Россия, или Запад»

Как сообщает канал NTV, новый председатель комитета вооруженных сил при Сенате США Джеймс Инхоуф заявил о том, что Анкара должна сделать выбор между Россией и Западом. Согласно заявлению Инхоуфа, в случае, если Турция хочет остаться в совместной с американцами программе по F-35, «она не должна продвигаться дальше в вопросе покупки российских систем С-400». По словам сенатора, если Анкара не захочет сделать шаг назад, вопрос с местом Турции среди восьми стран-партнеров снова будет пересмотрен. «Турция является важным союзником по НАТО, однако она не должна себя так вести. Да, у нее есть потребность в ПРО, но ей необходимо сделать выбор между Россией и Западом. В случае покупки С-400 у российской стороны, Турции придется столкнуться с определенными последствиями», — отметил он.

Предупреждение Европейского совета

Согласно Euronews, Европейский совет предупредил комиссию по расследованию чрезвычайных ситуаций в Турции о том, что если обращения уволенных в результате указа с силой закона лиц будут отклонены, те должны иметь возможность без труда обратиться в турецкие суды. Также Совет отметил, что будет время от времени продолжать пересматривать и анализировать методы Комиссии и то, как они применяются на практике. Подчеркнув, что увольнения несомненно несут за собой важные последствия в области прав человека, Европейский совет заявил о том, что нарушения прав пострадавших лиц на свободу мысли и слова, свободу вероисповедания и совести, собраний и ассоциаций, семейных прав, права на частную жизнь и частную собственность также в итоге приведут к серьезным последствиям.

Деятельность турецкой разведки в Германии расширилась

AktifHaber, ссылаясь на информацию, предоставленную правительством Германии, пишет о том, что деятельность Национальной разведывательной организации Турции в Германии за последние годы резко возросла. Федеральная прокуратура в настоящее время проводит четыре расследования от лица разведки в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже. По имеющимся данным, за последние 10 лет генеральный прокурор завел 23 дела в отношении различных подозреваемых, 17 из этих расследований были начаты за последние два года.

Строительстве аэропорта «Стамбул» привело к гибели 52 рабочих

Газета Duvarцитирует ответпрезидентского центра связи (CIMER) на вопрос депутата оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Али Шекера о том, сколько рабочих погибло за время строительства нового аэропорта Стамбула. Информация была предоставлена центром социального обеспечения района Арнавуткёй: «С 2013 по 2018 год за время строительства аэропорта «Стамбул» произошло 52 несчастных случая с летальным исходом». В общей сложности было проведено 22 инспекции, в результате чего 74 фирмы-подрядчика были оштрафованы на 2 миллиона 733 тысячи 379 лир.

НАТО обсудило Россию

Как сообщает канал NTV, министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились 4−5 декабря в Брюсселе, чтобы обсудить «российский вопрос», Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), напряженность в Азовском море, угрозы безопасности в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также Западные Балканы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление. Он отметил, что главной темой стал ДРСМД, который был заключен между США и Советским Союзом в 1987 году и продолжил свое действие после распада СССР между Россией и США.

Количество смертей в тюрьмах Турции возросло на 162%

Европейский совет провел расследование в отношении тюрем. Больше всего заключенных на душу населения числится в России, с точки зрения переполненности тюрем лидируют Македония и Франция. Турция занимает одну из верхних строчек по росту количества заключенных. Доклад под названием «Европейские тюрьмы 2005−2015», подготовленный Лозаннским университетом, предоставляет информацию о местах лишения свободы в 47 странах. Он дает возможность сравнить последнюю информацию о Турции, в том числе данные по огромному количеству арестов после попытки государственного переворота 2016 года, с другими европейскими странами. Страна занимает одно из первых мест по росту количества заключенных с 2005 по 2015 год. В 2005 году в турецких тюрьмах насчитывалось 76 тысяч человек, в то время, как в 2015 это число возросло до 20 тысяч, что составляет прирост на 191%. Согласно отчету, средняя продолжительность пребывания заключенных значительно увеличилась за последние 10 лет. В 2005 году она в среднем составляла 6,7 месяцев, в 2015 возросла уже до 25,9 месяцев.

На этой неделе «охота на ведьм»

По данным TR724, на этой неделе в рамках «охоты на ведьм», продолжающейся по всей территории Турции, было вынесено решение об аресте 302 человек. В Стамбуле по обвинению в разговорах по телефонам-автоматам и стационарным линиям был арестован 41 военнослужащий, в том числе 10 офицеров, 29 унтер-офицеров и два старшины. Генеральная прокуратура Анкары в соответствии с показаниями ранее задержанных лиц вынесла решение о задержании 87 унтер-офицеров. 96 человек были задержаны в Стамбуле на том основании, что они использовали программу для обмена сообщениями ByLock. В ходе операции в Анкаре было задержано 10 человек, среди которых числятся государственные служащие. По обвинению в использовании ByLock в провинции Кайсери были задержаны 68 человек, в том числе 19 бывших сотрудников полиции.

«Турция и Ирак регулярно перевозят нефть из Сирии»

Как сообщает Sputnik Türkiye, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил: «Российские разведывательные транспортные средства регулярно фиксируют на востоке Сирии в подконтрольной международным коалиционным силам зоне колонны нефтяных танкеров, которые направляются в Турцию и Ирак». Выступая на брифинге для иностранных военных атташе, Герасимов подчеркнул, что доходы от продажи нефти используются в финансировании боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флинн искажал факты в отношении Гюлена

По данным BBC Türkçe, американская прокуратура установила, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн манипулировал американским обществом в вопросе Фетхуллаха Гюлена в пользу Анкары. Прокуратура признала Флинна виновным в том, что он называл Гюлена «радикальным исламистом», несмотря на то, что в США он считается «умеренным». Согласно данным, экс-помощник выступал с ложными заявлениями в отношении проповедника в рамках своей лоббистской деятельности совместно с Турцией. В письменном заявлении суду говорится о том, что Флинн вел лоббистскую деятельность и искажал факты в официальных докладах по вопросу выдачи Гюлена в рамках соглашения с турецким правительством. Отзыв прокуратуры звучит следующим образом: «Ответственность Гюлена за попытку государственного переворота в Турции является очень спорным вопросом, в связи с чем статья Турецкой Республики о роли Гюлена рассматривается в качестве попытки повлиять на общественное мнение… Искажение фактов ответчиком (Флинном) негативно повлияло на право граждан узнать о попытках Турецкой Республики повлиять на общественное мнение по поводу попытки государственного переворота, в том числе и в отношении депортации человека, проживающего в США на законных основаниях».

Турецкое национальное энергетическое оружие Wattoz

Согласно CNN Türk, в линейке продукции турецкой оборонной промышленности, которой в последние годы Анкара придает особое значение, добавился новый продукт. Группа компаний Albayraklar, которая привлекла к себе внимание проектом WattozzSida (беспилотный ударный катер), на этот раз представила миру беспроводное отечественное энергетическое оружие дистанционного действия Wattoz, производство которого было завершено не так давно. Электрошоковое оружие дистанционного действия Wattoz, изготовленное исключительно с использованием турецких ресурсов, будет распространяться через дистрибьюторов. Созданное в результате четырехлетнего труда группы компаний Albayraklar, оно может обезвредить человека с помощью электрошока на расстоянии 8 метров, не причиняя ущерба здоровью. Единственный конкурент-аналог данного оружия, которое будет использоваться силами безопасности, производится в США. Wattoz, являющийся более усовершенствованной формой американского оружия, представляет собой продукт высоких технологий.

Турция попросила — Румыния арестовала

Shaber3 сообщает о том, что Бухарест взял под стражу журналиста Камиля Демиркая после того, как его выдачи запросила Анкара. Турция обвиняет журналиста в причастии к движению «Хизмет». Политический мир немедленно отреагировал на данное решение. Европейский парламентер Кристиан Преда призвал министерство юстиции Румынии сейчас же приостановить процесс выдачи журналиста-оппозиционера, работающего в Бухаресте и выступающего против турецких властей. Преда напомнил о том, что до сих пор ни одна страна-член Евросоюза не дала положительный ответ на просьбу «турецкого султана» о выдаче каких-либо лиц. В итоге после какого-то времени, проведенного за решеткой, Демиркая был отпущен на свободу.

Коротко, но важно

В письменном заявлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России сообщается, что в Москве прошло заседание по вопросу торговли турецкими цитрусовыми. В заявлении говорится, что в цитрусовых фруктах, импортируемых из Турции, были найдены некоторые нарушения: «Цитрусовые, импортируемые из Турции, с 5 декабря перед отправкой будут подвергаться особому контролю».

Министерство иностранных дел России заявило о том, что соглашение между Турцией и Россией по Идлибу продолжает свое действие, однако процесс усложняется из-за провокаций боевиков. «Турецкая сторона пытается отделить террористов от умеренных оппозиционеров, однако все экстремисты не соответствуют требованию о создании 20-километровой зоны, свободной от оружия», — отметила представитель МИД Мария Захарова.

Знаменитый актер, лауреат премии «Оскар» Шон Пенн прибыл в Стамбул, чтобы расследовать детали убийства саудовского журналиста Джемаля Кашикчи (Хашогги). Пенн планирует снять документальный фильм по этим событиям. Популярный актер, который приехал в Стамбул вместе со съемочной группой, провел съемки в посольстве Саудовской Аравии.

3-е заседание рабочей группы по Сирии между Вашингтоном и Анкарой состоялось в министерстве иностранных дел Турции. Специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри председательствовал на заседании от имени США.

2018 год стал самым жарким годом за последние 47 лет. По сравнению со средним значением температуры в период с января по ноябрь 1971 — 2018 года, средний показатель за тот же период в нынешнем году был зафиксирован на отметке 16,3 градуса.