В Армении проходят «самые свободные выборы» в истории

Ереван, , 14:47 — REGNUM «Я проголосовал за свободную, счастливую и могущественную Армению». Сегодня, 9 декабря, в беседе журналистами после голосования на внеочередных выборах в Национальное собрание заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос представителя иностранного СМИ о том, что он ожидает от сегодняшних выборов, Пашинян заявил: «Я могу сказать, что мы уже достигли нашу основную цель — проведение действительно свободных, прозрачных, демократических выборов… На будущее же наша основная цель — укрепить демократию в Армении на институциональном уровне».

Комментируя заявление лидера списка кандидатов бывшей правящей Республиканской партии Армении Вигена Саргсяна о том, что в ходе избирательной кампании власти использовали административный ресурс, и.о. премьер-министра сказал: «Если будут выявлены факты использования административного ресурса, то те, кто использовал административный ресурс, будут наказаны».

Сегодняшние выборы станут «самыми справедливыми и беспрецедентными выборами в истории Армении, в чем вы убедитесь через несколько часов», — в свою очередь заявил директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян в беседе с журналистами после голосования на внеочередных выборах.

«На данный момент оперативная ситуация по всей республике контролируется, никаких чрезвычайных событий не произошло, все избирательные участки были открыты в назначенное время, был один или два случая, когда отключалось электричество, но эти вопросы были улажены очень быстро», — сообщил Ванецян.

«На данный момент все нормально, и я уверен, что весь процесс будет таким же», — заявил директор СНБ Армении.

В ответ на вопрос относительно избирательных взяток, Артур Ванецян сказал: «На данный момент у нас нет никакой информации о взятках, но все оперативные службы работают, и если вдруг будет выявлен случай взятки на выборах, поверьте, и мы, и полиция отреагируем незамедлительно».