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Рухани пригрозил Западу увеличением наркотрафика из-за антииранских санкций

Политика

Ежегодно в Иране сжигается около 100 тонн изъятых наркотиков

Тегеран, 9 декабря 2018, 14:36 — REGNUM  Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что в случае ужесточения американских санкций и, как следствие, ослабления Ирана, Тегеран не сможет эффективно бороться с наркотрафиком, что приведет к увеличению притока наркотиков в страны Запада. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает АВС.

«Многие окажутся в опасности из-за ослабления Ирана санкциями. Тем, кто нам не верит, следовало бы внимательно посмотреть на карту», — сказал Рухани.

АВС напоминает, что именно Иран находится на основном пути поставок наркотиков из Афганистана в Европу и страны Персидского залива.

Сейчас иранские власти ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков, при этом каждый год в стычках наркоторговцами гибнет значительное число иранских пограничников.

Каждый год в Иране сжигают около 100 тонн изъятых наркотиков.

При этом Запад цинично обвиняет Иран в нарушении прав человека за смертные приговоры в отношении осуждённых контрабандистов, на которых приходится 73% от всей смертных приговоров в Исламской республике.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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