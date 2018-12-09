Рухани пригрозил Западу увеличением наркотрафика из-за антииранских санкций

Тегеран, , 14:36 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что в случае ужесточения американских санкций и, как следствие, ослабления Ирана, Тегеран не сможет эффективно бороться с наркотрафиком, что приведет к увеличению притока наркотиков в страны Запада. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает АВС.

«Многие окажутся в опасности из-за ослабления Ирана санкциями. Тем, кто нам не верит, следовало бы внимательно посмотреть на карту», — сказал Рухани.

АВС напоминает, что именно Иран находится на основном пути поставок наркотиков из Афганистана в Европу и страны Персидского залива.

Сейчас иранские власти ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков, при этом каждый год в стычках наркоторговцами гибнет значительное число иранских пограничников.

Каждый год в Иране сжигают около 100 тонн изъятых наркотиков.

При этом Запад цинично обвиняет Иран в нарушении прав человека за смертные приговоры в отношении осуждённых контрабандистов, на которых приходится 73% от всей смертных приговоров в Исламской республике.