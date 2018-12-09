Нетаньяху: Российские и израильские военные проведут переговоры в Москве

Иерусалим, , 13:42 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время в Москве пройдёт встреча военных делегаций Российской Федерации и Израиля, на которой будет обсуждаться координация действий в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщают израильские СМИ.

Нетаньяху сообщил, что 8 декабря у него состоялся телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Мы договорились о том, что делегации Армии обороны Израиля и Вооружённых сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, вероятно, в Москве», — рассказал Нетаньяху.

Также глава израильского правительства анонсировал, что после переговоров военных могут состоятся российско-израильские переговоры на высшем уровне.

Напомним, что 8 декабря пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина с Нетаньяху. Российский лидер призвал израильского премьер-министра совершенствовать взаимодействие между странами по военной линии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Израилем и Россией существенно обострились после того, как в результатет агрессивных, недружественных действий израильских ВВС был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Тогда погибли 15 российских военнослужащих.