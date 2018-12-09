Порошенко просит у главы УПЦ МП помощи в возвращении украинских моряков

Киев, , 13:21 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко обратился к предстоятелю канонической Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Онуфрию с просьбой помочь в освобождении задержанных российскими властями украинских военных моряков и сотрудников СБУ, которые пытались устроить провокацию в Керченском проливе. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины — бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также военный буксир «Яны Капу» вероломно вторглись в территориальные воды Российской Федерации в районе Керченского пролива. Корабли совершали опасные маневры и не отвечали на запросы российских пограничников. В итоге российские пограничники задержали нарушителей.

Несмотря на то, что это украинские корабли вторглись в российские территориальные воды, Киев обвиняет Россию в агрессии.

В сообщении пресс-службы президента Украины сказано, что Порошенко попросил предстоятеля канонической УПЦ митрополита Онуфрия способствовать освобождению украинских моряков и сотрудников СБУ, которые находились на кораблях — нарушителях и фактически руководили данной провокацией.

«Вчера и позавчера я имел беседу с предстоятелем Украинской православной церкви московского патриархата блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков — ИА REGNUM )», — заявил Порошенко.

Напомним, что именно Порошенко инициировал церковный раскол на Украине и потребовал от Константинопольского патриархата предоставить Украине автокефалию. При этом с подачи Порошенко раскольники на Украине были признаны константинопольским патриархатом и именно из них Порошенко и Фанар при кураторстве со стороны США пытаются слепить новую церковь на Украине, которая бы получила автокефалию.