Члены ОБСЕ приняли заявление о поддержке Грузии и осуждении России

Тбилиси, , 12:43 — REGNUM ОБСЕ на заседании 6−7 декабря от имени 12 членов организации приняла специальное заявление с выражением поддержки Грузии и осуждением отношения к ней со стороны России. Текст документа распространил МИД Грузии.

Авторами заявления выступили представители Болгарии, Канады, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции, Украины, Великобритании и США. Они подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках ее международно признанных границ и выразили возмущение «продолжающейся оккупацией Абхазии и Южной Осетии со стороны России».

«Мы осуждаем то, что спустя десять лет после вторжения России в Грузию продолжается оккупация регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии, на фоне, когда ситуация безопасности и гуманитарное положение в пострадавших от конфликта местах еще больше ухудшается», — заявили авторы заявления и выразили надежду, что остальные страны-члены ОБСЕ присоединятся к этому документу.

Они призвали Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии и подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта с уважением принципов ООН, ОБСЕ, других международных документов и норм и принципов международного права.

«Мы верим, что мирное урегулирование конфликта между Россией и Грузией окажет очень благоприятное влияние не только на Грузию, но и на весь регион», — сказано в заявлении.

Подписавшие его члены ОБСЕ обеспокоены проводимыми Россией в Абхазии и Южной Осетии военными учениями, размещением в этих регионах дополнительных воинских соединений и «нарушением соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года со стороны России, что еще больше ухудшает ситуацию и нарушает те принципы и нормы, от которых зависит безопасность».

В заявлении выражена поддержка формату Женевских переговоров, требованиям Грузии о безопасном и достойном возвращении беженцев, введению в Абхазию и Южную Осетию международных наблюдательских миссий.

Авторы заявления осуждают факты убийства граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули, ответственность за которые возлагают также на Россию как «государство, осуществляющее эффективный контроль над Абхазией и Южной Осетией».

В заявлении говорится о возведении пограничных колючих заграждений между Грузией и отделившимися от нее регионами, фактах дискриминации местного грузинского населения, закрытии пограничных КПП между Грузией и ее «регионами».

Авторы заявления приветствуют проводимую правительством Грузии политику диалога с Россией, которая, по их оценкам, направлена на деэскалацию напряженности, и призывают ОБСЕ еще активнее включиться в процесс мирного урегулирования конфликта между Грузией и Россией и восстановления доверия Грузии с населением отделенных от нее «линией оккупации территорий».

Они выступают с инициативой открытия в Грузии «многомерной» миссии ОБСЕ, которая сможет осуществлять мониторинг и в Абхазии и Южной Осетии и усилит участие организации в формате Женевских переговоров.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно отчетам Совета Европы и заключению комиссии ЕС, начала грузинская сторона.