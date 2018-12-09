Правительство Южной Кореи спишет часть невозвратных долгов граждан

Сеул, , 13:04 — REGNUM Правительство Республики Корея активизирует усилия по борьбе с кризисными явлениями в экономике — в частности, официально объявлено о том, что будет списана часть невозвратных долгов физических лиц. Отвечать за реализацию данной политики будет Комиссия по финансовым услугам.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, на получение помощи от государства смогут рассчитывать граждане, которые имеют долги до 8945 долларов за последние 10 лет. Приём заявок закончится в феврале 2019 года.

Средства на выплату долгов будут выделяться со счетов Фонда национального счастья, который сформирован при поддержке со стороны госкорпораций и частных компаний.

Правительство оценивает потенциальное число нуждающихся в помощи в 1,19 миллионов человек — 2% населения Республики. На данный момент заявления подали лили 87 тысяч человек.