Парламент Южной Кореи принял бюджет в размере 419 млрд долларов

Сеул, , 15:28 — REGNUM Национальное собрание Республики Корея одобрило законопроект новой версии бюджета на 2019 год после долгих и ожесточенных споров между правящей партией и оппозицией. Общий объём бюджета составил 419 миллиардов долларов — на 800 миллионов меньше, чем изначально предлагалось правительством, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Рекордный бюджет направлен на ускорение экономики, темпы роста которой продолжают снижаться, а также на развитие межкорейских проектов и создание новых рабочих мест. Основным предметом споров между правящей Демократической партией и главной оппозиционной Либеральной партией стал вопрос выделения средств на борьбу с безработицей и совместные проекты с КНДР — в результате статьи расходов пришлось урезать на 4,5 млрд долларов. На развитие экономического сотрудничества с Северной Кореей Сеул потратит 1 млрд, а на создание новых рабочих мест — 20 млрд долларов. Кроме того, 3,5 млрд будут направлены на повышение рождаемости.

Из-за снижения налогов бюджет окажется дефицитным, но незначительно — лишь на 900 млн долларов.