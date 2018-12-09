Мун Чжэ Ин попросил Варфоломея I о помощи в денуклеаризации КНДР

Сеул, , 14:49 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провёл встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем I и обратился с просьбой оказать помощь в ядерном разоружении Северной Кореи и установлении мира на Корейском полуострове. Встреча прошла в Сеульской резиденции Мун Чжэ Ина, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Варфоломей I находится в Южной Корее с пятидневным визитом по случаю 50-летнего юбилея постройки православного собора Святого Николая в Сеула.

Президент заявил, что православная церковь может внести большой вклад в сближение двух корейских государств. Варфоломей I, в свою очередь, обратил внимание на гуманитарные проблемы КНДР и заверил Мун Чжэ Ина, что окажет любую посильную помощь.

Ранее, во время визита в Ватикан осенью 2018 года, президент Мун заручился поддержкой папы римского Франциска.

27% южнокорейцев являются католиками или протестантами. Исповедующих православие несколько десятков тысяч человек. Южнокорейская православная церковь находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата.