Премьер-министр Имран Хан: Пакистан не выполняет приказы США

Исламабад, , 16:14 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан дал интервью американской газете «Washington Post» о проблемах в отношениях с США. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан отметил, что его страна не выполняет приказы Америки и не должна считаться «наёмником» Вашингтона. По словам пакистанского премьера, в войне против терроризма Пакистан потерял много людей и средств, а США, вместо благодарности обвиняют Исламабад в поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Имран Хан отметил, что в Пакистане, вопреки мнению США, нет убежища для террористов. В этом вопросе пакистанский премьер склонен доверять военной разведке, которая «ввела его в курс дела» после того, как он возглавил страну.

Ранее громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что Пакистан поддерживает террористов, привели к заметному ухудшению двусторонних отношений.