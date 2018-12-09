Воскресенье, 9 Декабря 2018 года
20:11:08 МСК

Пакистанская разведка предотвратила нападение на китайских рабочих

Политика

Пакистанские разведчики сорвали теракт в порту Гвадар

Пакистанская разведка предотвратила нападение на китайских рабочих
Paranda
Порт Гвадар

Гвадар, Пакистан, 9 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  Пакистанской разведке удалось предотвратить очередное нападение на граждан Китая.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, источники в межведомственной разведке Пакистана объявили об успешной спецоперации в порту Гвадар (провинция Белуджистан). Сотрудникам разведки удалось захватить дом, который, предположительно, служил базой террористам. В здании было обнаружено несколько штурмовых винтовок, запас патронов, переносные средства связи и карты окрестностей Гвадара. По версии разведки, террористы сепаратистской организации «Армия освобождения Белуджистана» планировали напасть на китайских служащих, работающих над возведением трассы в порту.

Ранее силам безопасности Пакистана удалось отбить атаку на консульство КНР в Карачи. В ходе столкновения трое бойцов «Армии освобождения Белуджистана» были убиты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить