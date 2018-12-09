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Наваз Шариф: пакистанская оппозиция готова к досрочным выборам

Политика

Бывший премьер надеется снова возглавить страну

Исламабад, 9 декабря 2018, 14:22 — REGNUM  Бывший премьер-министр Пакистана и глава оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Наваз Шариф сообщил журналистам о том, что его партия готова к досрочным выборам в парламент.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Наваз Шариф приветствовал призыв премьер-министра Пакистана Имрана Хана провести досрочные выборы, чтобы определить, какая партия пользуется поддержкой населения.

Шариф отметил, что в ходе новых выборов пакистанцы избавятся от нынешнего правительства и выберут новое, которое возглавит именно его партия. По словам Наваза Шарифа, «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» полностью готова к досрочному голосованию, на котором настаивает Имран Хан.

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Зарубежная хроника
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