Правительство Пакистана потребовало от центробанка согласовывать курс рупии

Исламабад, , 13:09 — REGNUM В Исламабаде прошло заседание Координационного совета Пакистана по фискальной и монетарной политике, в ходе которого обсуждался обменный курс национальной валюты.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр финансов Асад Умар потребовал от управляющего Госбанком Пакистана (Центробанк) Тарика Баджвы ставить правительство в известность о планах понижения обменного курса. Когда 30 ноября стоимость доллара достигла исторической отметки в 144 рупии (72 рубля), правительство оказалось не готово к такому изменению, что привело к росту недовольства населения. По мнению Асада Умара, Госбанк должен оставаться независимым, однако в своей монетарной политике ему следует консультироваться с правительством.

В свою очередь, глава Госбанка в ходе заседания настаивал на принципе полной независимости финансового регулятора и аргументировал решение о курсе валют невозможностью бороться с удешевлением рупии.