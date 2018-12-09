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Правительство Пакистана потребовало от центробанка согласовывать курс рупии

Политика

Министерство финансов хочет, чтобы с ним советовались по вопросам обменного курса рупии

Исламабад, 9 декабря 2018, 13:09 — REGNUM  В Исламабаде прошло заседание Координационного совета Пакистана по фискальной и монетарной политике, в ходе которого обсуждался обменный курс национальной валюты.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр финансов Асад Умар потребовал от управляющего Госбанком Пакистана (Центробанк) Тарика Баджвы ставить правительство в известность о планах понижения обменного курса. Когда 30 ноября стоимость доллара достигла исторической отметки в 144 рупии (72 рубля), правительство оказалось не готово к такому изменению, что привело к росту недовольства населения. По мнению Асада Умара, Госбанк должен оставаться независимым, однако в своей монетарной политике ему следует консультироваться с правительством.

В свою очередь, глава Госбанка в ходе заседания настаивал на принципе полной независимости финансового регулятора и аргументировал решение о курсе валют невозможностью бороться с удешевлением рупии.

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Зарубежная хроника
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