Пакистанская армия укрепляет безопасность на границе с Афганистаном

Исламабад, , 15:33 — REGNUM Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана отчиталась о мерах по укреплению безопасности на границе с Афганистаном.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пресс-секретарь ведомства генерал-майор Асиф Гафур заявил, что военные принимают активные меры для установления полного контроля на границе с Афганистаном. Так, количество пропускных пунктов было сокращено до 331, а на самой границе полным ходом идёт сооружение стены, которая будет препятствовать проникновению «нежелательных элементов».

Военные также отметили, что «обращаются вежливо» с местным пуштунским сепаратистским движением «Pashtun tahaffuz movement», так как, по словам генерала, они «не переходят черту». При этом, начальник межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана предостерёг пуштунов-сепаратистов от необдуманных шагов. На данный момент, по запросу движения «Pashtun tahaffuz movement» военные занимаются расчисткой минных полей в провинции Хайбер-Пахтунхва.