МИД Албании выразил обеспокоенность убийством четырех албанцев в Греции

Тирана, , 14:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Албании официально сообщило через посольство Албании в Афинах о том, что вечером 4 декабря был найден мертвым восемнадцатилетний албанский гражданин Мариос Исак, рожденный в греческом городе Кавала.

Албанское новостное агентство «Балкан Веб» цитирует сообщение МИД Албании:

«Посольство Республики Албания в Афинах поддерживает контакт с семьей погибшего и готово предоставить необходимую помощь. Это уже четвертое убийство албанского гражданина за последние две недели.

МИД выражает обеспокоенность в связи с серией убийств албанцев в Греции в течение прошедших двух недель и солидарность с семьями погибших.

МИД выражает глубокое возмущение в связи с убийством наших соотечественников, которое усугубляется затягиванием расследования этих происшествий греческими властями».

Представители албанского МИДа осудили греческие власти за разжигание националистических настроений посредством албаноненавистнической риторики в СМИ и создания экстремистской атмосферы и призвал Афины «осудить и обуздать попытки организации «Золотой Рассвет» или других экстремистских группировок нанести ущерб безопасности и достоинству албанцев, которые работают и вносят вклад в экономику соседнего государства».

Напомним, серия убийств албанских граждан в Греции прокатилась спустя несколько недель после ликвидации албанскими полицейскими служащего греческих спецслужб Константина Кацифаса, открывшего огонь по представителям власти на юге Албании.

Кроме Мариоса Исака, 26 ноября 23-летним представителем экстремистской группировки «Золотой рассвет» был убит 63-летний албанец Петрит Зифле.

25 ноября 35-летний гражданин Албании был убит в тюрьме в Трикаласе.

22 ноября во время перестрелки между греческой полицией и контрабандистами, перевозившими наркотики, в Янине был убит албанец Алтин Мулла.