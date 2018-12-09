Начался визит спикера Госдумы в Индию

Москва, , 11:44 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, начался визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Индию по приглашению председателя Народной палаты парламента этой страны Сумитры Махаджан.

Визит начнется с возложения венка к месту кремации Махатмы Ганди, возглавлявшего народ в борьбе за независимость от Британской империи. Кроме того, Володин посетит совместное российско-индийское предприятие BrahMos («Брамос»), выпускающее одноименную крылатую ракету.

На следующий день, 10 декабря, Володин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и спикером парламента страны Сумитрой Махаджан. В этот же день состоится пятое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии. Отметим, что предыдущее ее заседание состоялось в июле 2017 года в Москве.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе Госдумы, в центре внимания встреч в Нью-Дели будут находиться перспективы усиления парламентского взаимодействия между Россией и Индией, а также региональная и международная проблематика.

Ранее спикер парламента Индии Сумитра Махаджан выступила на пленарном заседании Госдумы. Она предложил российским парламентариям подумать, «каким образом парламенты наших стран могут помочь продвижению политических решений наших правительств, равно как и соглашений, заключенных между нашими странами, и придать импульс новым возможностям в торговле».

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